La “giornata mondiale degli insegnanti 2024”, un focus sul futuro dell’educazione globale

Il 5 ottobre, come ogni anno, si celebra la “giornata mondiale degli insegnanti”, un evento fondamentale che pone al centro il valore della professione docente. Quest’anno, il tema proposto dall’UNESCO e dalle principali organizzazioni internazionali è “Gli insegnanti di cui abbiamo bisogno per l’educazione che vogliamo: l’imperativo globale per contrastare la scarsità di insegnanti”. Questa tematica riflette una delle problematiche più urgenti del panorama educativo odierno: la necessità di formare e supportare nuovi insegnanti, affinché possano rispondere alle sfide del nostro tempo.

Gli insegnanti rappresentano una colonna portante per lo sviluppo delle società. Non si limitano a trasmettere nozioni, ma giocano un ruolo chiave nel plasmare i cittadini di domani. In un mondo caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici, disuguaglianze crescenti e una crisi ambientale incombente, i docenti sono chiamati a preparare le nuove generazioni ad affrontare queste sfide con consapevolezza, competenza e senso critico.

Per garantire un’istruzione di qualità, è imprescindibile fornire agli insegnanti opportunità costanti di aggiornamento professionale. Le competenze richieste nel contesto educativo sono in costante evoluzione e solo attraverso una formazione continua gli insegnanti possono restare al passo con le nuove metodologie didattiche e le tecnologie emergenti. Offrire loro accesso a strumenti innovativi e risorse adeguate è essenziale per migliorare l’esperienza educativa degli studenti e per adattare l’insegnamento alle esigenze attuali.

Seppur raramente affrontato, il benessere psico-fisico degli insegnanti è strettamente legato alla qualità dell’insegnamento. La professione docente è spesso caratterizzata da carichi di lavoro elevati, pressioni amministrative e stress emotivo, elementi che possono compromettere la loro motivazione e serenità. Creare ambienti lavorativi che favoriscano il supporto emotivo e professionale degli insegnanti è fondamentale per garantire che questi possano svolgere al meglio il proprio lavoro, beneficiando sia loro stessi che gli studenti.

Un altro grande problema che emerge è la scarsità di nuove vocazioni all’insegnamento. Le difficoltà legate a stipendi inadeguati, condizioni di lavoro precarie e una percezione sociale spesso poco gratificante stanno allontanando molti giovani dalla scelta di intraprendere questa carriera. Tuttavia, invertire questa tendenza è essenziale per il futuro dell’istruzione. Attraverso politiche mirate che valorizzino la figura del docente e un maggiore riconoscimento del loro ruolo nella società, si può incentivare una nuova generazione di insegnanti appassionati e preparati.

La giornata mondiale degli insegnanti è un momento di riflessione collettiva su quanto sia centrale il lavoro svolto dai docenti per il progresso delle nostre società. Solo investendo in una formazione di qualità e in politiche che supportino il benessere degli insegnanti, sarà possibile costruire un sistema educativo capace di affrontare le sfide del futuro. È fondamentale che i governi e le istituzioni di tutto il mondo collaborino per garantire che ogni studente possa avere accesso a un’educazione di alto livello, impartita da insegnanti motivati e adeguatamente supportati.

Paola Forte

Redattrice L’agone