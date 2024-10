Roma, il 6 ottobre a San Salvatore in Lauro conclusione dei festeggiamenti in onore di Padre Pio

Volge al termine la grande festa di Padre Pio nel santuario romano di San Salvatore in Lauro.

La festa liturgica del santo è stata preparata da una grande novena e culminata con le celebrazioni del 23 settembre. Nel pomeriggio la chiesa parrocchiale ha ospitato la tavola rotonda “La pace possibile?”, cui hanno partecipato il card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Pizzaballa ha poi presieduto la santa messa solenne.

Nei giorni della novena migliaia di persone hanno transitato per il santuario, partecipando alle celebrazioni. «Visto il grande afflusso di devoti e affezionati pellegrini da tutta la regione e non solo – ha spiegato il parroco di San Salvatore in Lauro, monsignor Pietro Bongiovanni – si è deciso di concludere le celebrazioni in onore del santo il 6 ottobre, con un’intensa giornata di spiritualità e preghiera, in modo che più persone possibile possano avere la possibilità di pregare e venerare le reliquie del santo».

Appuntamento quindi a domenica 6 ottobre alle ore 17.30 con i vespri cantati, a seguire, alle ore 18, la Santa Messa Solenne presieduta dal Card. Luis Antonio Tagle, pro-prefetto della Sezione per la prima evangelizzazione del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Al termine della celebrazione, che costituisce la conclusione e il ringraziamento per i festeggiamenti del mese di settembre, verrà impartita singolarmente ai fedeli la benedizione con il mantello di Padre Pio, una delle più importanti reliquie del santo che il santuario custodisce.