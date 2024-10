Il 2 ottobre è il giorno della festa dei nonni, una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo, celebrata in onore dei nonni e della loro influenza sociale. La festa non è celebrata in tutto il mondo nello stesso giorno. In gran parte dei Paesi l’evento è festeggiato nel mese di settembre o di ottobre. In Italia la festa dei nonni è oggi, a norma della legge n. 159 del 31 luglio 2005.