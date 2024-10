Bracciano, al via il “patentino per i proprietari di cani”

Bracciano si impegna per il benessere degli animali d’affezione con la prima edizione del percorso formativo “Patentino per i proprietari di cani”, organizzato in collaborazione con ASL Roma 4. Il corso, previsto per il 18 e 19 ottobre 2024, ha l’obiettivo di fornire ai proprietari di cani le conoscenze necessarie per una gestione consapevole e responsabile del proprio animale.

Il “Patentino” è una risposta alla crescente necessità di migliorare la convivenza tra cittadini e cani nel rispetto delle norme e del benessere animale. Il programma formativo, che si svolgerà presso l’Aula consiliare del Palazzo Comunale e l’area cani di via dei Lecci, prevede sessioni sia teoriche che pratiche. Il 18 ottobre, le lezioni teoriche si terranno dalle ore 14:00 alle 18:00 presso l’Aula consiliare del Palazzo Comunale. Il 19 ottobre, la parte pratica avrà luogo dalle 10:00 alle 13:00 presso l’area cani di via dei Lecci. I partecipanti riceveranno informazioni su aspetti comportamentali, etologici e normativi, con un’attenzione particolare alla prevenzione dei comportamenti problematici e alla promozione di una corretta comunicazione tra cani e proprietari.

Le lezioni saranno tenute da esperti del settore, tra cui veterinari e istruttori cinofili, che guideranno i proprietari verso una migliore comprensione del linguaggio e delle esigenze del cane. Il corso non solo mira a migliorare il benessere dei cani, ma anche a promuovere una maggiore sicurezza e rispetto all’interno della comunità, riducendo i rischi legati a comportamenti inappropriati o aggressivi degli animali.

La partecipazione al corso è gratuita, ma è necessaria la prenotazione a causa del numero limitato di posti disponibili. Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, il “Patentino”, che rappresenterà un riconoscimento ufficiale dell’impegno dei proprietari verso una gestione responsabile e consapevole del proprio cane.