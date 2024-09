Regione Lazio, opportunità Ue per imprese e territori

La Regione Lazio ha presentato oggi a Roma, presso lo spazio Europa Experience, l’avvio del programma di attività per rafforzare le capacità di accesso delle imprese alle opportunità europee.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali di Valeria Fiore, responsabile comunicazione e social del Parlamento europeo in Italia, a cui ha fatto seguito la presentazione del programma sulle misure per il rafforzamento delle capacità di accesso alle opportunità europee con Roberta Angelilli, vicepresidente Regione Lazio e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione; Vittorio Calaprice, analista politico e relazioni istituzionali Rappresentanza in Italia della Commissione europea; Luigi Campitelli, direttore operativo Spazio Attivo e Open Innovation Lazio Innova; Marco Falzetti, direttore APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europa; Lorenzo Scatena, segretario generale Fondazione E. Amaldi; Francesco Marcolini, presidente Lazio Innova.

«Con questo programma che avviamo oggi, vogliamo rafforzare le capacità progettuali e di attrazione dei fondi europei e internazionali necessarie ad accrescere la competitività del sistema produttivo da parte delle imprese e dei territori della nostra regione. Un’iniziativa attraverso cui rafforzare il nostro posizionamento nel più ampio contesto paneuropeo. Grazie a un ricco e articolato programma d’incontri faremo conoscere le diverse “call for proposal” europee ad accesso diretto, ma anche le opportunità offerte dalle agenzie internazionali, con l’obiettivo di favorire l’accesso delle imprese, del sistema della ricerca e dei principali centri di competenza e di supporto al trasferimento dell’innovazione del Lazio», ha dichiarato Roberta Angelilli.

La giornata è proseguita con la presentazione delle iniziative “Infoday Europe” (seminari tematici su call europee di prossima uscita sui temi di interesse per gli ecosistemi dell’innovazione) e “Project LAB 4 Europe” (attività laboratoriali su tecniche di euro-progettazione sui bandi europei in uscita o di apertura a medio termine), con la partecipazione di Ilaria Corsi, coordinatore ufficio progetti europei e sportello EEN Lazio Innova; Monique Longo, responsabile dell’Unità Relazioni con i Soci di APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea; Eleonora Lombardi, coordinatore del dipartimento business applications e senior technology transfer manager Fondazione E. Amaldi.

In occasione di questo evento di lancio organizzato dalla Regione Lazio e Lazio Innova, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE) ha condiviso un’anticipazione esclusiva del suo nuovo rapporto dati dal titolo “La partecipazione delle PMI italiane in Horizon Europe”.Il rapporto rappresenta una preziosa risorsa per comprendere il ruolo strategico delle piccole e medie imprese italiane all’interno del programma quadro europeo Horizon Europe. L’analisi dei dati sarà presentata nella sua interezza durante il side event dedicato, che si terrà il 24 ottobre nel contesto della Conferenza Annuale APRE 2024. In questa occasione, esperti del settore, rappresentanti istituzionali e il grande pubblico avranno la possibilità di approfondire i risultati dettagliati del rapporto e discutere sulle future strategie di coinvolgimento delle PMI italiane nei progetti di ricerca e innovazione europei.

L’azione di Lazio Innova per migliorare le capacità progettuali delle imprese e degli attori locali avrà due finalità principali.

Da un lato con la formazione e l’orientamento, attraverso l’organizzazione di percorsi formativi rivolti alle imprese per migliorarne le conoscenze e le competenze per l’accesso alle risorse europee. Un’azione che si focalizzerà sui settori della Smart Specialization Strategy (S3) regionale, con particolare riferimento alla transizione verde, all’economia dello spazio e alle scienze della vita. Per questo le imprese saranno supportate nell’identificazione delle call for proposal più interessanti e idonee ad accogliere progettualità di successo.

Ma anche con la partecipazione a Reti europee, per facilitare le collaborazioni tra le imprese e altre organizzazioni italiane ed europee, promuovendo l’accesso ai vari bandi, anche attraverso l’utilizzo di network a cui Lazio Innova aderisce in qualità di partner.

Dal prossimo appuntamento, fissato per il 28 ottobre, inizierà un ciclo di “Infoday Europe” tematici a cui faranno seguito le attività laboratoriali “Project LAB 4 Europe” sui diversi temi quali Space economy, Biotecnologie e Salute dell’Uomo, Blue Growth, Agritech, Energia, Ambiente, Costruzioni Sostenibili, Beni Culturali, Turismo, Industria Creativa, European Innovation Council, Bandi a cascata.

Il Programma formativo e laboratoriale è rivolto a PMI, Startup e Spin off universitari, Ricercatori, Pubbliche amministrazioni e Associazioni di categoria.