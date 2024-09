Servizio civile universale, nuovi volontari nel Parco Bracciano-Martignano

Scelti con bando pubblico, saranno impiegati in progetti di intervento sull’area protetta

Quattro nuovi operatori volontari sono entrati a far parte della squadra dell’ente di gestione del parco naturale regionale Bracciano-Martignano. Sono stati individuati attraverso le graduatorie del bando pubblico istituito con decreto legislativo nel 2017 e rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni, promosso attraverso l’Albo degli enti di Servizio civile universale della Presidenza del consiglio dei Ministri, dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale (SCU). «È una nuova opportunità per i giovani che così possono impegnarsi quotidianamente in progetti di solidarietà sociale e tutela del bene comune all’interno dell’area protetta lacustre», dichiarano Tiziana Pepe Esposito e Daniele Badaloni, rispettivamente commissario straordinario e direttore dell’ente Parco. «Per il secondo anno consecutivo abbiamo partecipato al bando, selezionando giovani che potranno maturare un’esperienza stimolante come quella di impegnarsi per l’ecosistema». I progetti hanno una durata di 12 mesi con un monte ore annuo di 1.145 ore e un orario di servizio pari a 25 ore settimanali.

Il servizio civile nei parchi del Lazio rappresenta un’occasione preziosa di volontariato, sia ponte verso il mondo del lavoro che percorso di formazione nel segno della sostenibilità ambientale. Si tratta di un’opportunità per i giovani di diventare custodi attivi del territorio, contribuendo al suo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle sue inestimabili risorse naturali e culturali. Con il “Sistema dei parchi”, la Regione Lazio è diventata un vero e proprio laboratorio in cui le nuove generazioni possono sperimentare e promuovere un modello di crescita e partecipazione attiva che tiene conto dell’equilibrio tra le esigenze umane e la preservazione degli ecosistemi. Un impegno collettivo per un ambiente migliore, per una società più giusta e per un futuro in cui la biodiversità e la cultura del rispetto si fondono in armonicamente un’unica, forte azione civile. Il parco naturale regionale Bracciano Martignano è entrato nel mondo del Servizio civile nazionale la prima volta nel 2010 e dal 2022 è nel progetto del Servizio civile universale (SCU borghi e aree protette del Lazio) come ente di accoglienza e parte delle reti progettuali guidate dal parco naturale regionale Monti Ausoni e lago di Fondi e dalla riserva naturale regionale monte Navegna e Cervia.