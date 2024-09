Il municipio XV verso un nuovo regolamento di gestione del verde pubblico

L’approvazione di luglio scorso del “Regolamento per la gestione e la cura del verde pubblico del Municipio XV”, votato in Consiglio Municipale all’unanimità, ha segnato una tappa storica per il nostro territorio che per la prima volta è ora supportato da un nuovo strumento per la tutela del verde pubblico urbano.

Per presentare il nuovo piano, strutturato per la disciplina delle adozioni di aree verdi da parte di associazioni, esercenti, scuole e singoli cittadini, è convocata una conferenza stampa per martedì 1 ottobre alle ore 18.00 alla Sala Studio Euclide, Via Flaminia Nuova 834. Alla presenza delle associazioni del territorio e dei comitati di quartiere, interverranno il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.” Così in una nota la Presidenza del Municipio Roma XV.