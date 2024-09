Città metropolitana, al via le sessioni d’esami per NCC

Dopo l’incontro tenuto nel mese di febbraio con le sigle sindacali ncc per affrontare la tematica del trasporto pubblico non di linea e ascoltare le esigenze e le necessità degli operatori del settore abbiamo dato seguito agli impegni presi in quella riunione, ossia di semplificare e digitalizzare il rilascio delle autorizzazioni.

“Nella giornata di ieri infatti, si è svolta la prima sessioni d’esame, che ha coinvolto 1000 persone, per il conseguimento dell’idoneità ai fini dell’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea.

Una seconda sessione di esami si terrà il 13 dicembre e interesserà altri mille candidati.

Un risultato importante, su cui la Città Metropolitana di Roma, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, si è fin da subito impegnata per raggiungere questo obiettivo; circa 2000 nuove idoneità per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Una procedura che consentirà di aumentare il servizio in uno dei momenti cruciali per la città di Roma e per l’intera Provincia, ossia quello del Giubileo, andando così incontro alle esigenze dei cittadini, dei turisti e dei fedeli in vista dell’apertura dell’Anno Santo.

Si ringrazia il personale, Dirigente, Funzionari ed Istruttori amministrativi del dipartimento II, servizio 4, della Città Metropolitana, per l’impegno profuso”. Così Manuela Chioccia, Consigliera Delegata Città metropolitana di Roma.