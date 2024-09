Con determinazione n. G11729 del 9 settembre 2024 è stato approvato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzato alla selezione e al finanziamento di proposte progettuali da parte dei comuni del Lazio per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Giulia Farnese. Le domande potranno pervenire entro martedì 8 ottobre alle ore 24.