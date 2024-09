Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici in Enea centro ricerche Casaccia

Presentazione del video del progetto Naturaset

Torna la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici! L’edizione 2024 di NET – scieNcE Together è dedicata a Maria Skłodowska Curie. Un viaggio nella scienza che celebra la prima persona nella storia a vincere due premi Nobel attraverso laboratori, eventi e spettacoli organizzati in Italia e all’estero da dodici enti di ricerca nazionali e università con il Progetto NET – scieNcE Together.

L’Enea, partner del Progetto NET, apre al pubblico i propri Centri di Ricerca sul territorio nazionale e sarà presente con attività e ricercatori.

Nel sito Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici: l’edizione 2024 di NET – scieNcE Together-Eventi ENEA – Eventi Enea tutte le attività, tra le quali il Programma aree espositive al Centro Ricerche ENEA Casaccia (Roma) – 27 settembre 2024 | h 15.30-22.00 in cui verrà presentato il video finale del Progetto Naturaset (Via Anguillarese 301, 27 settembre, alle ore 17 e alle ore 18, ingresso libero).

Programma. Aree espositive. conservazione della biodiversita’ nel territorio Sabatino: progetto di educazione ambientale Naturaset

Nel progetto NATURASET scienza e cinematografia si integrano per sensibilizzare verso i temi riguardanti la sostenibilità, la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio sabatino e l’importanza delle aree protette, con il coinvolgimento delle scuole I.C. “Tommaso Silvestri” di Trevignano Romano e I.C. “San Francesco” di Anguillara Sabazia. Il progetto NATURASET è promosso dalla Regione Lazio nell’ambito della GENS: Strategia regionale per l’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità delle Aree Naturali Protette del Lazio. Il Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano ha affidato la realizzazione all’Associazione L’agone nuovo. Collaborano Angelika Vision, ENEA e i Comuni di Anguillara Sabazia e Trevignano Romano.

Il progetto NATURASET ha promosso la valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio e ha determinato un incremento del senso di appartenenza al proprio territorio, attraverso la conoscenza della biodiversità e delle peculiarità naturalistiche presenti nell’area protetta del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano.

L’approccio alle tematiche ambientali è sviluppato secondo un percorso formativo/didattico teorico e pratico che favorisce il coinvolgimento degli studenti:

didattica in aula, in cui sono stati affrontati i concetti di base in relazione alla conservazione della biodiversità e le caratteristiche di alcuni ecosistemi presenti nel territorio;

didattica in campo, in cui sono illustrate le peculiarità di vari ambienti, in particolare la presenza di specie e habitat di interesse conservazionistico, attraverso visita guidata alla Caldara di Manziana;

didattica e progettazione cinematografica per la realizzazione di video che favoriscono l’interesse verso la conservazione di specie ed ecosistemi.

Argomenti di interesse: · la vita negli ambienti acquatici, minacce alla biodiversità, le specie aliene, importanza delle aree umide, buone pratiche per la protezione dell’ambiente: fattori quali rifiuti e rumore.

NATURASET, coordinato dall’Associazione L’agone nuovo (presidente Giovanni Furgiuele), si è svolto in più incontri in cui gli studenti hanno raccolto materiale e acquisito conoscenze scientifiche e ambientali riguardanti il territorio lacustre, guidati da Giancarlo Morgana, ricercatore ENEA, per poi creare i loro progetti di scrittura e di video che – dopo gli incontri per le riprese dirette da Claudio Zamarion di AngeliKa Vision – sono stati portati proiettati sul grande schermo del “Palma” durante la ceremonia di premiazione finale.