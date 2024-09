Autorità trasporti, rimborsi per 2,5 milioni a utenti

Da aprile 2023 il Servizio conciliazioni dell’Art, ha gestito oltre 24.000 istanze consentendo di riconoscere, complessivamente, più di 2,5 milioni di euro a titolo di rimborso agli utenti, una media di più di 400 euro per passeggero.

“Bene, ottima notizia! Il fatto che il 97,6% delle istanze presentate all’Authority riguardi il settore aereo, considerato che poi per alcuni reclami la competenza è dell’Enac, dimostra come sia il comparto più critico e quello che meno rispetta la regolamentazione in materia, violando troppo spesso i diritti dei consumatori” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Spesso le compagnie non rispondono nemmeno alla prima richiesta di indennizzo dei consumatori, costretti quindi a impegnarsi per far valere le loro giuste pretese. Servirebbero sanzioni punitive per scoraggiare queste pratiche scorrette” conclude Dona.