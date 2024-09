Libri, a Cerveteri presentazione “L’altra morte”

Domenica 29 settembre, alle ore 18, a Palazzo Ruspoli (Piazza Santa Maria) di Cerveteri (RM) si terrà la presentazione del romanzo noir “L’altra morte” di Gisa Ruffini La Piana (Affiori).

L’evento è ad ingresso libero ed è patrocinato dal Comune di Cerveteri (RM). Il crimine raccontato da chi il crimine lo conosce davvero. Gisa Ruffini La iana è lo pseudonimo scelto da Giusy La Piana e Simona Ruffini. Per la prima volta due professioniste nel settore della criminologia scrivono, a quattro mani, romanzi ispirati a cold case realmente accaduti. Personaggi realistici, procedure fedeli alla realtà e colpi di scena.

Storie che sono ambientate in diverse epoche storiche e caratterizzate da un profondo radicamento nelle città in cui si svolgono. L’altra morte (Affiori) è il titolo del primo romanzo . Due donne che raccontano due donne. Una profiler FBI tutta d’un pezzo, esperta di microespressioni facciali con un passato di caccia ai serial killer, legata indissolubilmente ad una criminologa siciliana esperta di tecniche di sopravvivenza e decisamente fuori dagli schemi. Non solo colleghe ma anche parenti, ciascuna con un passato doloroso e con un futuro tutto da costruire. Oltre che con le competenze tipiche della criminologia e della psicologia investigativa, la risoluzione dei cold case avverrà basandosi sulle materie principe delle due autrici: dalle strategie di comunicazione interpersonale fino alla lettura di espressioni facciali e del comportamento non verbale.