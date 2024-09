Palazzo Montecitorio ospita “Oltre un secolo di storia di impresa italiana”

E’ alle viste “Oltre un secolo di storia di impresa italiana”, che si terrà lunedì 23 settembre 2024, dalle ore 15 e 30, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Intergruppo Conservazione della Sartoria Tradizionale Italiana, è dedicato a celebrare le aziende che da oltre un secolo rappresentano il Made in Italy nel mondo, promuovendo la qualità artigianale e preservando le tradizioni culturali italiane. Durante la conferenza, autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico discuteranno delle strategie per sostenere e rafforzare l’industria italiana.