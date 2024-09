“Urbanistica: Futuro di Roma”: il convegno lunedì 16 settembre in Campidoglio

‘Urbanistica: Futuro di Roma’: questo il titolo del convegno che si svolgerà lunedì 16 settembre, alle ore 17,30, presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, organizzato da Marco Di Stefano, capogruppo di Noi Moderati in Assemblea Capitolina. Scopo dell’evento è aprire una discussione sui temi dell’urbanistica e sull’importanza delle stessa per il futuro della Capitale, soprattutto in vista dell’imminente dibattito in Consiglio Comunale sulla modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore; si discuterà inoltre sulla nuova proposta di legge regionale su ‘Semplificazione e misure incentivanti il governo del territorio’, e si porrà l’attenzione sulle novità introdotte dal Decreto salva casa.

All’intervento introduttivo di Marco Di Stefano seguiranno quelli di Giovanni Quarzo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, e di Fabrizio Santori, capogruppo della Lega. Quindi avranno la parola i rappresentanti di diverse associazioni di settore e degli ordini professionali, in un’ottica di apertura del dibattito all’intera comunità. Interverranno gli assessori all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, e della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli; sono invitati il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.