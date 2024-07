“Un gol al bullismo”, una giornata di sport a Viterbo

Il calcio come mezzo fondamentale per trasmettere importanti valori sportivi, etici, morali e sociali. È questo il messaggio del progetto “Un gol al bullismo”, rivolto alle nuove generazioni. L’evento si svolgerà il giovedì 18 luglio 2024 (17:30) al Pinovo Sporting Center a La Quercia di Viterbo, con il sostegno della Regione Lazio, il Patrocinio della Città di Viterbo e la partecipazione dell’ex calciatore della Lazio, Tommaso Rocchi.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sui temi legati al valore educativo dello Sport, al Rispetto e alla lotta al Bullismo e al Cyber Bullismo.

Football Pibes 10 è un progetto che unisce aspettative, speranze, passioni e sogni, guidato dalla Presidente Eleonora Fioramonti, dal Vice Presidente Fabrizio Santilli e dal team manager Cesar Normando Cruz. Il testimonial, Tommaso Rocchi, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, con ruolo offensivo, ex allenatore della Lazio Under 18, capitano dal 2008 al 2013, si colloca al sesto posto tra i migliori marcatori della storia del club romano: 105 gol in 295 partite. Con la maglia bianco azzurra ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

“Il calcio è un ambiente sociale in cui tutti sono uguali – spiegano dall’associazione sportiva Football Pibes 10 – senza barriere razziali e nazionalismi. Il calcio sostiene l’uguaglianza ed il progresso”.

Il bullismo, sia nel calcio che nella vita quotidiana, rappresenta una minaccia significativa per il benessere e lo sviluppo dei giovani. Questo comportamento distruttivo mina la fiducia e la sicurezza, ostacolando la crescita personale e sociale. Football Pibes 10 si impegna a combattere il bullismo attraverso l’inclusione e il rispetto reciproco, promuovendo un ambiente sportivo positivo dove ogni individuo può sentirsi sicuro e valorizzato.

Attraverso il calcio, il progetto mira a insegnare ai giovani l’importanza della solidarietà, del fair play e del sostegno reciproco, contribuendo a formare una società più giusta e consapevole.

“Partecipare a questo evento è un’opportunità unica per il nostro club e per tutta la comunità – afferma l’amministratore Roberto Valeri – e sosteniamo Football Pibes 10 perché condividiamo i loro valori e crediamo fermamente che il calcio possa essere un potente strumento educativo e formativo. Vogliamo che i nostri giovani imparino a rispettarsi reciprocamente, a superare le differenze e a costruire legami positivi. Questo evento rappresenta un passo importante verso la creazione di un ambiente sportivo sano e inclusivo, dove ogni giovane può crescere e realizzarsi pienamente.”