Il “Lago in festa”, il 28 un’intera giornata di celebrazioni

Il prossimo 28 luglio, il Lago di Bracciano si trasformerà in un palcoscenico vivente di festa e celebrazione grazie alla seconda edizione de “Il Lago in Festa”. Questa iniziativa, promossa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, coinvolgerà attivamente il Consorzio Lago di Bracciano e i tre comuni del lago: Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia. L’evento promette una giornata ricca di attività ludiche, culturali e gastronomiche, accompagnate da crociere gratuite che permetteranno ai partecipanti di godere delle bellezze naturali del lago.

Un Programma Ricco di Attività

La giornata inizierà ufficialmente alle 10:00 con l’apertura dei festeggiamenti presso Bracciano, sul Lungolago G. Argenti, all’ex Idroscalo degli Inglesi, sede del Consorzio Lago di Bracciano. Da questo momento, i visitatori potranno immergersi in una varietà di attività che spaziano dall’arte alla musica, passando per la gastronomia e il divertimento per tutte le età. Uno degli eventi principali sarà la 28ª edizione della Mostra di Pittura Arti Figurative a Trevignano Romano, curata dall’Associazione La Cerqua, che si terrà sul Lungolago di Trevignano Romano dalle 10:00 fino a mezzanotte. Questo evento offrirà agli appassionati d’arte l’opportunità di ammirare opere realizzate da artisti locali.

A partire dalle 11:00, i partecipanti potranno imbarcarsi su una delle crociere gratuite che partiranno da Bracciano, offrendo una vista unica e spettacolare del lago e dei suoi paesaggi circostanti. Sempre alle 11:00, il pubblico potrà godere della musica dal vivo dei “Li Guiti” presso Bracciano, vicino alla sede del Consorzio Lago di Bracciano.

Per tutta la giornata, dalle 11:00 alle 24:00, Trevignano Romano ospiterà l’International Street Food sul Lungolago via della Rena, dove sarà possibile degustare cibi di strada provenienti da diverse culture culinarie internazionali.

Arte e Cultura per i Più Piccoli

Una delle iniziative più divertenti della giornata sarà “Disegna il Tuo Lago”, una mostra dei disegni realizzati dai bambini dei centri estivi. Questi piccoli artisti presenteranno le loro visioni del lago presso la sede del Consorzio Lago di Bracciano, con inizio alle 12:30. Ogni bambino riceverà un attestato di partecipazione per il loro impegno e creatività. L’esposizione sarà accompagnata da musiche e canti, rendendo l’atmosfera ancora più festosa.

Esperienze Gastronomiche e Degustazioni

Anche in questa edizione ci sarà la sempre apprezzatissima degustazione dei migliori vini del territorio, organizzata dalla FISAR-Manziana Lago di Bracciano. Gli appassionati di enogastronomia potranno apprezzare la qualità dei vini locali abbinati a delizie culinarie preparate con pesce di lago dalla Cooperativa Pescatori del Lago di Bracciano. La degustazione inizierà alle 12:30 presso la sede del Consorzio Lago di Bracciano e continuerà fino a tarda sera.

Un Pomeriggio di Divertimento e Spettacolo

Nel pomeriggio, i bambini saranno coinvolti in un laboratorio di educazione ambientale organizzato dal parco di Bracciano e Martignano, dalle 16:00 alle 17:00. Questo evento educativo si terrà presso l’ex Idroscalo degli Inglesi, sede del Consorzio Lago di Bracciano, e sarà un’opportunità per i più piccoli di imparare l’importanza della conservazione dell’ambiente. Alle 17:45, l’evento “La Nave dei Pirati” vedrà la Motonave Sabazia III prendere il largo con animazioni a tema pirati, giochi e musiche a cura del Teatro Helios. Questa crociera sarà un’esperienza indimenticabile per i bambini e le loro famiglie. La serata proseguirà con una serie di spettacoli, tra cui il Teatrino Bambini “A Caccia dell’Orso” presso il Giardino Comunale Via E. Latini a Bracciano alle 18:00 e l’esibizione del Coro Polifonico di Bracciano alle 18:30, diretto dal Maestro Martina Paciotti. Alle 19:30, la banda musicale del Comune di Anguillara Sabazia si esibirà presso Piazza del Molo di Anguillara Sabazia, seguita dall’arrivo della nave dei pirati e dallo spettacolo “Tutti a Cena con i Pirati” alle 20:00. Questo evento, organizzato dal Teatro Helios, sarà un’occasione per grandi e piccini di divertirsi insieme.

Una Serata di Ballo Sotto le Stelle

La giornata si concluderà con una cena a base di pesce preparata dalla Cooperativa Pescatori del Lago di Bracciano presso la sede del Consorzio, seguita da uno spettacolo di ballo a cura della scuola di danza Bailando di Bracciano. Dalle 22:00 fino a mezzanotte, tutti i partecipanti saranno invitati a ballare sotto le stelle, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

Un’Occasione da Non Perdere

“Il Lago in Festa” è un evento imperdibile per chiunque desideri trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, della cultura e della buona cucina in uno dei luoghi più affascinanti della regione. Che siate residenti o turisti, questa celebrazione offre un’opportunità unica per scoprire le meraviglie del Lago di Bracciano e partecipare a una serie di attività che soddisferanno tutti i gusti. Il Presidente del Consorzio del Lago di Bracciano Francesco Pizzorno ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di ospitare la seconda edizione de ‘Il Lago in Festa’, un evento che rappresenta non solo un’occasione di festa, ma anche un’importante opportunità per valorizzare il nostro splendido territorio e le sue straordinarie risorse naturali e culturali. Questo evento, che vede la partecipazione attiva di tutti e tre i comuni che si affacciano sul Lago di Bracciano, è un esempio concreto di come la collaborazione e la sinergia possano dar vita a iniziative di grande impatto e significato per la nostra comunità.

Vorrei esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. Senza il loro impegno e la loro dedizione, non sarebbe stato possibile organizzare una giornata così ricca di eventi, capace di offrire momenti di svago, cultura e gastronomia per persone di tutte le età. La loro collaborazione è stata fondamentale per il successo di questa iniziativa.

Il nostro scopo, come Consorzio del Lago di Bracciano, è proprio quello di creare sinergie attorno al lago, promuovendo una rete di saperi ed esperienze che siano al servizio della comunità. Crediamo fermamente che il futuro del nostro territorio dipenda dalla capacità di lavorare insieme, mettendo in comune conoscenze, risorse e idee per il bene collettivo. Solo attraverso la cooperazione possiamo affrontare le sfide che ci attendono e valorizzare appieno le potenzialità del nostro lago.

Il nostro impegno è rivolto a sviluppare progetti e iniziative che favoriscano lo sviluppo sostenibile del lago e dei suoi dintorni, promuovendo al contempo il rispetto e la tutela dell’ambiente. Eventi come ‘Il Lago in Festa’ rappresentano un passo importante in questa direzione, poiché offrono l’opportunità di sensibilizzare il pubblico sulle bellezze e le peculiarità del nostro territorio, stimolando un maggiore senso di appartenenza e responsabilità.

Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa giornata di festa e scoperta, certi che troverete numerose occasioni per divertirvi, apprendere e gustare le eccellenze enogastronomiche locali. Che siate residenti o visitatori, siamo sicuri che ‘Il Lago in Festa’ saprà regalarvi momenti indimenticabili, immersi nella splendida cornice naturale del Lago di Bracciano. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, con l’augurio che sia solo l’inizio di una lunga serie di iniziative di successo per la nostra comunità.”

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri 0699805462, 3473343568 e 3286665641. Vi aspettiamo numerosi per una giornata di festa indimenticabile!