Zanna Celeste vicecampione italiano di lancio del martello Allieve

Riceviamo e pubblichiamo – Una giornata storica per la nostra atleta Celeste Zanna, che sul campo di Molfetta ha ottenuto un ottimo secondo posto ai Campionati Italiani Allievi.

Celeste, nata dal gruppo giovanile dell’Atletica Sabatina, ha finalmente raggiunto due risultati importanti: il limite minimo per le finali Italiane di Allievi e il riconoscimento della Nazionale Allievi che la ospiterà nei prossimi campionati Europei come punta di diamante nella specialità di lancio del martello.

Ieri a Molfetta, un campo di atletica di tutto rispetto, 8 corsie strutture di salti e lanci a livello mondiale, la nostra concittadina si è cimentata sulla specialità del lancio del martello, dove per tutta la stagione ha tenuto testa alle altre atlete sia del Lazio che di altre regioni.

La giornata aveva preso il via con un ritardo sulle gare di oltre mezz’ora e soltanto nel pomeriggio si sono svolte le due serie di lanci.

Al termine della prima serie (tre in tutto) Celeste Zanna risultava prima con un ottimo misura di mt 59,41 restando in testa del gruppo di finalisti.

All’inizio della serie delle finaliste (otto in tutto), l’atleta Giardinieri Aurora della società Asa Ascoli Piceno, effettuava un ottimo risultato di mt 60,90. A questo punto Celeste risultava seconda e si apprestava ad eseguire il tiro più importante della stagione, concentrandosi e seguendo le istruzioni del suo allenatore Antonio Ernesti, che la segue da ormai quattro anni ed effettua un’ottima esecuzione portando l’attrezzo a mt 60,21, suo nuovo personale, ma non sufficiente per raggiungere la prima della classifica.

Così si concludeva la gara, con la nostra atleta al secondo posto ai Campionati Nazionali di Atletica Leggera allievi/allieve, medaglia d’argento e posto assicurato in Nazionale Allieve per una altra avventura, questa volta in campo internazionale.

L’emozione è stata forte ed il bello di queste manifestazioni è che a fine di ogni gara sia le vincitrici o vincitori si abbracciano e scherzano con l’altro atleta nel segno di un comune rispetto ed amicizia, quello che lo sport dovrebbe insegnare a tutti.

Aldo Pedaletti

Vice presidente Atletica Sabatina Bracciano