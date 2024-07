D’Amato: “Su sviluppo del sistema termale Suio importante apertura Ghera alle mie richieste”

“Oggi è arrivata in Aula la risposta, da parte dell’Assessore Ghera, alla mia interrogazione riguardo allo sviluppo del sistema termale di Suio. In particolare, avevo posto il tema fondamentale del potenziamento del sistema infrastrutturale nel sud della provincia di Latina. Ringrazio l’Assessore Ghera per aver aperto alle mie richieste e all’idea del potenziamento del sistema ferroviario in questo quadrante del Lazio, e di favorire un incontro con RFI proprio in questa direzione. Questa questione è importante per il rafforzamento del comprensorio termale di Suio Terme e per la sua valorizzazione turistica”. Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, Conigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione.