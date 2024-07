Apre la sesta farmacia comunale a Cerveteri

La nuova Farmacia, rappresenta un passo avanti significativo, nell’offerta di servizi sanitari di prossimità. Si tratta di un vero e proprio polo sanitario integrato, ben oltre la semplice farmacia, che si pone come obiettivo primario, il benessere dei cittadini.

La struttura, moderna e funzionale, dispone di un ampio parcheggio per facilitare l’accesso agli utenti. Al piano superiore saranno attivati, nei prossimi mesi, ambulatori medici, per offrire un gamma sempre più completa di “servizi salute” di prossimità.

Tra le novità più interessanti spicca il servizio Farmadrive, che consente il ritiro dei farmaci direttamente in auto. Un servizio pensato per chi ha difficoltà motorie o problemi di salute che rendono difficoltoso l’accesso alla farmacia tradizionale.

La nuova farmacia comunale è progettata con ampi spazi per accogliere diversi professionisti sanitari, offrendo una vasta gamma di prestazioni. A breve, sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi, holter pressori e cardiaci direttamente in farmacia, garantendo un accesso immediato a importanti servizi diagnostici.

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha commentato: ” L’apertura di questa nuova farmacia rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per migliorare i servizi essenziali per la comunità. La posizione strategica, che collega Marina di Cerveteri con il Capoluogo, è stata scelta per rispondere alle esigenze di una popolazione in costante aumento, specialmente durante il periodo estivo, quando la nostra frazione di mare accoglie tanti villeggianti.”

“Siamo fieri – prosegue il Sindaco – di poter offrire ai cittadini un servizio farmaceutico territoriale che, oltre a dispensare farmaci, è un luogo che offre servizi, un vero presidio di prossimità per la salute del territorio. Siamo in una fase di evoluzione delle farmacie molto importante.”

Su questo importante obiettivo raggiunto interviene anche l’assessore ai Servizi Sanitari Francesca Appetiti: “Siamo molto contenti di avere un presidio nuovo e moderno come la Farmacia numero 6, finalmente abbiamo consegnato a residenti e turisti un presidio indispensabile in un punto strategico di Cerveteri che diventerà punto di riferimento per la prevenzione e il monitoraggio della salute pubblica. In collaborazione con Anas, stiamo disegnando le soluzioni che ci consentano di migliorare la viabilità nel tratto interessato tra via Aurelia e via Fontana Morella, così da gestire il flusso del traffico e ridurre i tempi di attesa. L’evento di apertura sarà un’opportunità per conoscere meglio tutti i nuovi servizi che la Multiservizi Caerite S.p.A. metterà a disposizione della comunità. Invitiamo tutti a partecipare numerosi”.

“In pochissimi mesi è stata realizzata una nuova importante farmacia, – conclude il Sindaco Gubetti – un traguardo frutto del lavoro prezioso dei nostri uffici Comunali a cui va un sentito ringraziamento: alla Dott.ssa Daniela Ventriglia segreteria Generale dell’Ente, al Dirigente ai lavori pubblici Arch. Fabrizio Bettoni, al Dirigente all’area Finanziaria Emiliano Magnosi, ovviamente non avremmo la 6 farmacia senza il proficuo lavoro dell’amministratore unico di MSC Dott. Remo Tagliacozzo e il Dott. Domenico Paglialunga che ringrazio di cuore.”