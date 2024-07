Mercoledì 3 luglio, a Cerveteri, uffici comunali chiusi

Riceviamo e pubblichiamo – Si comunica che, a causa di un’interruzione del flusso idrico, gli uffici comunali e gli sportelli aperti al pubblico resteranno chiusi nella giornata di mercoledì 3 luglio. Questa decisione è stata presa in considerazione della necessità di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate, che non possono essere assicurate in assenza di acqua.

Vista la comunicazione di Acea Ato 2 SpA Direzione Operazioni Esercizio Infrastrutture e Servizi Operativi del 27.06.2024, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente con n. 35487, con la quale si informa che, al fine di eseguire lavori urgenti di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario interrompere il flusso idrico dalle ore 22:00 del 02.07.2024 alle ore 21:00 del 03.07.2024 in un’area tra Roma e Civitavecchia comprendente tutto il nostro Comune.

Il Comune di Cerveteri si scusa per eventuali disagi causati da questa chiusura e ringrazia la cittadinanza per la comprensione. Si invitano tutti i cittadini a pianificare di conseguenza e a utilizzare, ove possibile, i servizi online per le loro necessità amministrative. Gli uffici comunali riapriranno regolarmente giovedì 4 luglio, salvo ulteriori comunicazioni.

Per ulteriori informazioni o per emergenze, è possibile contattare il numero della Polizia Comunale: 06 9942586.