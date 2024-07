Lions Club Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini al “Passaggio della Campana”

E’ stato un anno particolarmente significativo quello del Lions Club Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini , grazie ai numerosi Services e alle Attività portati a termine nell’annata lionistica, chiusa ufficialmente il 29 giugno con la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana” , ossia il passaggio dal Presidente uscente Walter Zambelli al nuovo Presidente di Club 2024-25 Adelio dal Mas.

Una giornata conviviale cui hanno preso parte circa 80 persone , fra soci ed amici del club, rappresentanti delle cariche Civili del territorio e Lionistiche della Zona e della Circoscrizione Lions.



Il Presidente Walter Zambelli ha ripercorso le attività che hanno coinvolto tutte le scuole del territorio con il concorso internazionale “Un Poster per la Pace” nelle scuole medie , “Kairos- integrazione al contrario” presso il Liceo Vian , il Concorso letterario “Bandinelli” all’IIS Luca Paciolo e lo screening “Ambliopia” nelle scuole dell’Infanzia .

Sul piano della salute i services hanno visto in campo i Soci Lions nella prevenzione del diabete; dei tumori in età giovanile con il “Progetto Martina” e le manovre salvavita nel Progetto “ Viva Sofia”; della Raccolta occhiali Usati e dei Medicinali non scaduti , donati poi ai centri raccolta specializzati.



Sul piano delle iniziative culturali l’annata ha visto la presentazione di un libro sulla Storia letteraria dei Carabinieri , una straordinaria Conferenza sul Restauro della Cappella Paolina in Vaticano da parte della Dott.ssa restauratrice Maria L. Pustka, un Convegno su Tema di Studio Nazionale “ Proteggiamo le api e la Biodiversità”.

Infine il Passaggio della Campana è stata l’occasione per ringraziare tutti i volontari che hanno collaborato mettendo a disposizione il loro tempo nella vicinanza alle Comunità locali e Centri di supporto alla disabilità e ad altre realtà civili e militari del territorio sabatino.

Il nuovo Presidente Adelio dal Mas , nel proseguire l’azione del Club, ha aperto la nuova annata , accogliendo la domanda del Gen. Marco Uggeri quale nuovo ingresso al Club , che raggiunge così l’importante quota di quaranta Soci iscritti.

Un vivo al periodico l’Agone che dà spazio e risalto sulle sue pagine alle nostre attività .

Anna Ramella

Segretario LC Bracciano Anguillara S. Monti Sabatini 2023-24