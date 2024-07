Biolghini: “Basta violenza. Aderisco al presidio antirazzista di Torpignattara”

La Consigliera Delegata alle Pari Opportunità della Città metropolitana di Roma, Tiziana Biolghini, aderisce al presidio organizzato da Arci e Anpi di Roma, che si terrà oggi pomeriggio, martedì 2 luglio, alle ore 19, al Parco Sangalli.

“Condanno con forza gli insulti razzisti rivolti ai bambini che giocavano a pallone e le violenze perpetrate nei confronti di persone della comunità indiana presente nel quartiere.

Dobbiamo reagire con determinazione per sradicare ogni forma di razzismo e dobbiamo farlo, tornando ad essere presenti sul territorio con una attività politica che torni ad educare al rispetto e all’accoglienza. Questo clima razzista ci preoccupa molto, per questo la nostra amministrazione, continuerà a lavorare attraverso i tavoli della convivenza promossi dalla Citta Metropolitana, per favorire l’incontro e il confronto con le tante associazioni e i tanti soggetti che operano a vario titolo nel settore dell’accoglienza e del sociale, per co-progettare e co-costruire strumenti concreti per avvicinare le persone all’effettiva fruizione dei loro diritti inalienabili”.

Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alle Pari Opportunità della Città metropolitana di Roma.