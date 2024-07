Alle viste la terza edizione de “Il Goal della Vita”

Lunedì 8 luglio torna a Roma la terza edizione de “Il Goal della Vita”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Mida Academy e dall’Associazione IURIS Vittime del Dovere della Polizia di Stato, in collaborazione con il Policlinico Umberto I e l’Università di Roma La Sapienza e patrocinata dall’IDI IRCSS Istituto Dermopatico dell’Immacolata, con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Coni e dell’Ordine degli Avvocati di Roma. L’iniziativa ha quest’anno come slogan “In salute e sicurezza con lo sport nel mondo dell’era digitale”. Anche per questa edizione ci sarà, in qualità di madrina, Maria Consiglio Visco Marigliano.

Appuntamento alle ore 9 in piazza del Campidoglio a Roma per l’apertura della manifestazione con la partecipazione della Banda nazionale dell’Esercito italiano. Ad aprire la giornata saranno la presidente di Mida Academy, Antonella Minieri, e il presidente dell’associazione Iuris – Vittime del dovere e segretario generale del SILP – CGIL Roma e Lazio, Antonio Patitucci. Sono attesi, tra gli altri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il Questore di Roma, Carmine Belfiore, il fondatore dell’Opera di Don Giustino Onlus, Don Antonio Coluccia, il consigliere della città Metropolitana di Roma Tiziana Biolghini, il consigliere del Comune di Roma Lorenzo Marinone, il commissario della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, Francesco Vaia, il direttore generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio D’Alba, la direttrice sanitaria dell’Ospedale Cristo Re, Gabriella Nasi, la direttrice sanitaria dell’IDI, Annarita Panebianco, il componente della procura federale della FIGC, Francesco Zicchieri, il consigliere dell’Ordine dei medici di Roma, Nicola Illuzzi, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma, Paolo Nesta e il componente della commissione ricerca dell’Ordine dei medici di Roma, Alessandro Braccioni.

Alle 10, sempre in Piazza del Campidoglio, sarà allestito un centro di prevenzione, dove i medici dei migliori ospedali di Roma aderenti all’iniziativa, effettueranno un centro di ascolto in ambito senologico – oncologico, oculistico, cardiologico e dermatologico.

Autorità e relatori si incontreranno dalle ore 10, nella sala consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini (Via IV Novembre, 119) per il Symposium “In salute e sicurezza con lo sport nel mondo dell’era digitale – Rapporto alla prevenzione, responsabilità e diritto: rischi e opportunità”. All’incontro, che sarà moderato da Maria D’Amico, Vincenzo Aloisantoni e Adriano Squillante interverranno il consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Enrico Lubrano, il docente ordinario di chirurgia dell’Università di Roma La Sapienza, Andrea Mignoli, il direttore del servizio di Polizia Postale, Ivano Gabrielli, il direttore centrale di Sanità del Dipartimento PS, Fabrizio Ciprani, il professore associato di Medicina Interna all’Università di Roma La Sapienza, Alessio Molfino, il professore associato di chirurgia all’Università di Roma La Sapienza, Salvatore Sorrenti, il segretario di Mida Academy, Pierluigi d’Agostino, l’avvocato Valerio Masci e il tesoriere di Mida Academy, Giulio Valente.

Seguiranno gli interventi dell’Osservatorio di ricerca Mida Academy, composto da Marida Amabile, Ottavia Poli, Alessandro De Luca, Maria Ludovica Costanzo, Guglielmo Minozzi, Alice Grobberio, Giulio Valente, Elisa Annino, Edoardo Costanzo, Stefania Bramanti e Mariaelena Malvasi.

Alle ore 17.30, presso il Centro preparazione olimpica del CONI “Giulio Onesti” – campo “Gianluca Vialli” (Largo Giulio Onesti, 1), si terrà il torneo amichevole di calciotto, a cura del tecnico della nazionale di calcio degli avvocati d’Italia, Andrea Celletti, e con le rappresentative dei medici del Policlinico Umberto I, della Nazionale dei Magistrati, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria. La giornata si concluderà con un gran galà, con musica del Dj Gabriele Imbimbo. Tutto coordinato dal Direttore Organizzativo Mario Ciaccio.