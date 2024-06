Alla Camera la Fondazione Enoteca Italiana Siena annuncia la sua presentazione ufficiale

La Fondazione Enoteca Italiana Siena, presieduta da Elena D’Aquanno, annuncia con piacere la sua presentazione ufficiale a Roma. L’evento si terrà il 28 giugno, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso la Camera dei Deputati, nella prestigiosa Sala del Cenacolo del Complesso di Palazzo Valdina.

La Fondazione Enoteca Italiana Siena è nata con l’obiettivo di promuovere, diffondere e valorizzare la cultura e le pratiche viticole ed enologiche. La Fondazione si impegna a tutelare la vitivinicoltura di qualità e a sostenere lo sviluppo economico locale e sostenibile.

Durante l’evento, saranno presentati gli obiettivi e le attività della Fondazione, con un particolare focus sui seguenti punti:

– Valorizzazione dei vitigni autoctoni: promozione delle pratiche di coltivazione tradizionali e moderne;

– Sviluppo economico delle zone rurali: supporto alle aree a vocazione vinicola per favorire la crescita economica;

– Economia circolare: salvaguardia degli aspetti salutistici e nutrizionali del cibo attraverso pratiche sostenibili;

– Partecipazione a eventi internazionali: presenza a manifestazioni, fiere ed esposizioni di rilevanza mondiale per promuovere il settore enogastronomico italiano.

“Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino le iniziative che la Fondazione intende intraprendere per sostenere e promuovere tutto il comparto enogastronomico,” afferma la presidente Elena D’Aquanno. “Siamo entusiasti di condividere i nostri progetti e di lavorare insieme per valorizzare il patrimonio vitivinicolo italiano”.