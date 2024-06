D’Amato: “Regolarizzare i tanti Satnam Singh che lavorano nei campi del sud Pontino, subito commissione d’inchiesta

“È necessario che la politica si occupi dei diritti di migliaia di lavoratori che vivono in condizioni di sfruttamento e che oggi sono impegnati nel sud Pontino. Questi lavoratori accettano di sottostare a condizioni disumane perché spesso le loro famiglie di origine sono indebitate con i caporali che li hanno reclutati. La politica è chiamata a intervenire per sottrarre dal ricatto e dallo schiavismo questi lavoratori. È necessaria una loro regolarizzazione ed emersione se vogliamo evitare altri Satnam Singh. È opportuno, inoltre, che sia approvata la Commissione d’inchiesta sul fenomeno del caporalato e del lavoro nero nella nostra regione. Per questo ho depositato ormai da circa nove mesi una specifica proposta di legge”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato, durante la seduta del Consiglio regionale di oggi.