Parrucci: “Sono intervenuto al della Rete degli studenti medi di Roma e Lazio”

“Sono intervenuto al “V congresso” della Rete degli Studenti Medi di Roma e Lazio.

Sin dal nostro insediamento in Città metropolitana di Roma Capitale il contributo costante ricevuto dal sindacato studentesco è stato fondamentale per tutto il lavoro che abbiamo impostato sulla messa in sicurezza degli Istituti superiori di Roma e Provincia.

Voglio personalmente ringraziare la Coordinatrice Romana uscente Giulia Mingozzi e l’ottimo Leonardo Soffientini che dopo tanti anni di militanza e lavoro lascia la Rete.

Complimenti ai nuovi esecutivi eletti ed un grande in bocca al lupo ai nuovi coordinatori di Roma e Lazio Riccardo Virgili e Bianca Piergentili”.

Lo dichiara in una nota Daniele Parrucci., Consigliere Delegato alle scuole di Città metropolitana di Roma