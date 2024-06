Municipio Xv, Torquati: “Centri estivi, dal 21 giugno aperte le iscrizioni per bambini dai 3 ai 13 anni”

“E’ online il nuovo avviso pubblico per i Centri Estivi Ricreativi di Roma Nord, destinati alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni compiuti, residenti nel Municipio XV.

Con le iscrizioni aperte a partire dalle ore 8.00 di venerdì 21 giugno fino alle ore 24:00 del 26 giugno 2024, i centri estivi quest’anno sono organizzati su tre turni bisettimanali, dal 1 al 12 luglio, dal 15 al 26 luglio e dal 2 al 13 settembre, dal lunedì al venerdì con esclusione del fine settimana, e saranno svolti in tre centri sportivi dei quartieri di Cesano, Labaro e Due Ponti.

Con la scelta di un solo turno, ma con la possibilità di opzionarne anche un secondo, sarà data la possibilità a più bambini di partecipare ai centri ricreativi, anche a supporto delle famiglie a lavoro nel periodo estivo. Per ogni turno e in ogni centro estivo è prevista la presenza di operatori per bambine e bambini con disabilità.

Come lo scorso anno, con gli Assessori Agnese Rollo, Tatiana Marchisio e Alessandro Cozza, che ringrazio, abbiamo studiato una programmazione che tenesse conto delle esigenze del territorio, in particolar modo delle zone più periferiche del nostro municipio e delle fasce più deboli, un’alternativa progettuale che offrirà ad alcuni bambini di trascorrere un periodo estivo in compagnia e all’aria aperta.” Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.