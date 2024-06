Cerveteri, al via la quarta edizione del “Campo Enea”

Spirito di adattamento, avventura e condivisione sono solo alcune delle parole chiave del campo scuola “Campo Enea” promosso dai volontari di Nuova Acropoli per il quarto anno consecutivo. Un’esperienza che prenderà il via giovedì 20 giugno dalle 18:30 per concludersi domenica 23 giugno nella cornice della campagna di Cerveteri, in via Fosso della Cerqueta 25.

Il campo di formazione di volontariato è un’occasione per apprendere come fronteggiare diversi tipi di emergenze, attraverso esercitazioni pratiche, l’allestimento di una tendopoli per il pernotto e la realizzazione di piccole infrastrutture di fortuna con materiali di recupero (cucina da campo, postazioni di lavaggio pentolame, docce d’emergenza, etc).

Nel programma del campo ci saranno anche le celebrazioni a livello internazionale della “Giornata delle Arti”, che sarà festeggiata sabato 22 giugno dalle 17:30 con laboratori aperti alla cittadinanza e pensati per avvicinare giovani e adulti alle meraviglie del nostro territorio etrusco. Questo appuntamento sarà realizzato grazie alla preziosa collaborazione con l’artista Roberto Paolini di “Pithos Ancient Reproduction” e con Antonio Amasio, sperimentatore della ceramica antica, che realizzerà un laboratorio per grandi e piccini sulle antiche tecniche di incisione su ceramica nel territorio ceretano. A seguire, nella stessa giornata, ci sarà una serata danzante con buffet e giochi.

Il “Campo Enea” è parte integrante del progetto VITA (Volontariato Impegnato nella Tutela Ambientale), che è un permanente laboratorio di esperienze in Natura, per imparare a tutelarla, conservarla e valorizzarla e apprendere quanto può essere preziosa in caso di emergenza.