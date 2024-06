ITA Airways al Festival Nazionale delle Università

“La sicurezza delle reti e i giovani” è stato il titolo del panel tenutosi nel corso della terza edizione del Festival Nazionale delle Università, in corso all’Università degli Studi LINK di Roma.

Hanno partecipato Andrea Chiappetta (Responsabile Innovazione Tecnologica ITA Airways), Igina Pierotti (Responsabile Information Technology di ITA Airways) ed Elisabetta Baccarini (Responsabile cybersecurity di ITA Airways).

Andrea Chiappetta ha dichiarato: «Nel 2024, ITA Airways ha ulteriormente intensificato gli sforzi per l’innovazione tecnologica, focalizzandosi su intelligenza artificiale generativa e soluzioni avanzate per ottimizzare processi e migliorare l’esperienza cliente. L’azienda ha condotto attività di scouting tecnologico e proof of concept, accompagnate da un programma di formazione interna per promuovere un mindset innovativo. Collaborando con partner tecnologici e accademici, quindi le università come luogo del pensiero e dove si formano le nuove generazioni. ITA Airways inoltre sta esplorando soluzioni per il futuro del trasporto aereo, inclusa la Mobilità Aerea Urbana. Questi sforzi mirano a ridefinire gli standard del settore e garantire un servizio all’avanguardia che unisca le competenze e know delle persone unitamente alle nuove tecnologie abilitanti».

Per Elisabetta Baccarini «in un mondo sempre più connesso che vede l’Italia tra i principali paesi oggetto di attacchi hacker, la sicurezza dei nostri dati e delle nostre infrastrutture non è mai stata così critica. Ogni giorno, affrontiamo nuove sfide e minacce che richiedono una risposta rapida e innovativa. La nostra missione è quella di proteggere non solo le nostre informazioni, ma anche quelle dei nostri clienti, garantendo la continuità delle operazioni e la fiducia nel nostro marchio. A tal fine ITA Airways investe sempre di più in formazione, rinnovo delle soluzioni tecnologiche, dei tool di monitoraggio e della flotta, collaborando inoltre con i principali organi governativi preposti a supportare i soggetti essenziali nelle attività di tutela del loro patrimonio informatico».

Igina Pierotti ha sottolineato: «ITA Airways punta ad essere una compagnia nativa digitale e moderna, migliorando l’esperienza dei passeggeri e l’efficienza operativa attraverso una strategia tecnologica innovativa e sostenibile. Attrarre giovani viaggiatori è cruciale per ITA Airways, che offre un’esperienza digitale personalizzata attraverso la realizzazione di un programma di trasformazione digitale, avviato fin dalla nascita di ITA Airways, e in fase di completamento. Grande contributo a questo percorso arriva anche dai colleghi più giovani, assunti in questi primi anni, e che quotidianamente apportano idee innovative e vincenti, contribuendo significativamente alla crescita e al successo dell’azienda».

La terza edizione del Festival Nazionale delle Università è realizzata con il patrocinio del Comune di Roma, della Regione Lazio, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e del Consiglio Nazionale dei Giovani, con la partecipazione di ITA Airways e BPER Banca.