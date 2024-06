A Palazzo Valentini la parità di genere vista da bambine e bambini

Lunedì 24 giugno, presso la Sala della Pace di Palazzo Valentini, avrà luogo l’inaugurazione della mostra “Il disegno delle Pari Opportunità”. La mostra presenta alcuni dei disegni realizzati da bambine e bambini che hanno partecipato al Progetto “Le Pari opportunità vanno a scuola” promosso dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma.

A tagliare il nastro, alle ore 17:30, sarà la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Roma Gianna Baldoni. Interverrà per i saluti istituzionali la Consigliera delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Tiziana Biolghini.

La mostra sarà aperta fino al 28 giugno dalle ore 16 alle 19 con ingresso libero.

Nato nel 2006, con il contributo scientifico del Dipartimento di Filosofia dell’Università Roma Tre, come proposta formativa per gli insegnanti, il progetto “Le Pari opportunità vanno a scuola” è stato poi destinato agli studenti delle ultime classi di Istituti di istruzione di secondo grado. Negli anni ha ampliato i propri destinatari, adeguando attività e metodologie alle differenti età e contesti. Per la prima volta quest’anno ha coinvolto anche bambine e bambini delle quarte e quinte della Scuola Primaria e, in via sperimentale, una classe prima dell’Istituto Comprensivo Piaget Majorana di Roma.

I temi affrontati insieme a bambine e bambini, con l’ausilio del gioco e della narrazione, sono stati in particolare il contrasto agli stereotipi di genere e alla discriminazione, le materie STEM, la parità nell’ambito del lavoro.

Nell’anno scolastico 2023-2024 sono state 55 le classi partecipanti al Progetto “Le Pari opportunità vanno a scuola” di Scuole Secondarie di Secondo grado, Scuole Secondarie di Primo grado, Scuole Primarie e Centri Metropolitani di Formazione Professionale, nei comuni di Ciampino, Civitavecchia, Marino, Monterotondo, Pomezia, Roma, Zagarolo, per un totale di 1.034 studentesse e studenti coinvolti.