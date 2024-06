Tommaso Cerno a Castel Gandolfo per presentare “Il Verminaio, l’inchiesta sui dossier dell’antimafia”

Appuntamento speciale con i Cocktail d’Avanguardia, eccezionalmente di sabato, precisamente il 22 giugno prossimo, a partire dalle ore 19.

Il format promosso da Meta Magazine e Meta Promotion, nella consueta location della Quintessa, sulle rive del Lago Albano di Castel Gandolfo, sarà occasione per presentare “Il Verminaio – L’inchiesta sui dossier dell’antimafia”: libro uscito il 31 maggio, scritto a quattro mani dalle giornaliste Rita Cavallaro e Brunella Bolloli, edito da Baldini+Castoldi.

Ospiti d’onore della serata il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, e la giornalista Rita Cavallaro, coautrice del testo e scrittrice di numerosi volumi sui più scottanti fatti di cronaca italiana.

A dialogare con loro come di consueto il direttore di Meta Magazine Andrea Titti, introdotto da Veronica Passaretti.

“Siamo onorati di ospitare il Direttore Cerno e la collega Cavallaro – dichiara Andrea Titti – per parlare di un caso che necessita di particolare attenzione, perché non riguarda solo una stretta cerchia di vip, ma coinvolge i concetti di libertà e democrazia, uniti al rapporto, non sempre trasparente, tra potere giudiziario e media”.

“La nostra inchiesta – sottolinea Rita Cavallaro – rivela quel verminaio che si era instillato all’interno della DNA, la “Superprocura” voluta da Giovanni Falcone, che dovrebbe essere il tempio della legalità e invece è stata macchiata dal presunto dossieraggio messo in atto, principalmente contro il centrodestra, ed in momenti fondamentali della vita democratica del Paese”.