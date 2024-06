La presentazione dei risultati dell’integrazione ospedale-territorio nella Regione Lazio

Una importante giornata di presentazione dei risultati dell’integrazione ospedale-territorio nella Regione Lazio. Insieme al Presidente Francesco Rocca il commissario straordinario AslRoma1 Giuseppe Quinavalle, il direttore generale dell’AOU Sant’Andrea Daniela Donetti, il direttore Andrea Urbani e l’assessore Massimiliano Maselli e Marina Davoli del dipartimento di epidemiologia SSR Lazio – ASL Roma 1.

Una partnership tra le 4 aziende sanitarie, Asl Roma 1, Asl Roma 4, Asl Roma 5 e Sant’Andrea che assicura continuità e coerenza nella presa in carico del paziente: i team multidisciplinari delle centrali operative governano, anche attraverso l’accertamento infermieristico di situazioni potenzialmente difficili e interventi mirati per pazienti complessi dal punto di vista clinico o di fragilità socio-sanitaria, la dimissione e la transizione alle strutture di cura territoriali, per un percorso assistenziale post-acuzie personalizzato, omogeneo e senza soluzione di continuità.