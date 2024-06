Avanza la destra, soprattutto Oltralpe, in Germania e in Austria. In Francia trionfa il partito di Le Pen, mentre il presidente Macron scioglie il parlamento e convoca elezioni anticipate. In Austria il partito Fpo di estrema destra è in testa con il 27%. In Germania Cdu-Csu sono in testa con il 29,5%, segue l’Afd (ultradestra) con il 16%.