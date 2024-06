Altre due medaglie per l’Italia agli Europei di atletica, protagonista per la conquista dell’oro Yeman Crippa, che vince la mezza maratona, davanti al connazionale Pietro Riva. Crippa chiude in 1h01’03, mentre a completare il podio è il tedesco Petros. L’Italia vince anche l’oro a squadre grazie al piazzamento degli altri azzurri in top 10: 6° posto per Selvarolo, 8° per Faniel e 10° per Chiappinelli.