Webinair gratuito di Poste italiane dedicato a“Gli hacker: dal cyberpunk all’AI”

Continuano anche in provincia di Viterbo i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Mercoledì 12 giugno alle ore 17 si svolgerà la sessione dal titolo “Gli hacker: dal cyberpunk all’AI” in cui Nicola Sotira, responsabile del CERT di Poste Italiane, racconterà il mondo dell’hacking, dalla nascita del movimento letterario all’influenza sugli sviluppi software, fino alle moderne sfide poste dall’intelligenza artificiale.

Il cyberpunk è un genere letterario sviluppatosi negli anni ’60 negli Stati Uniti e si caratterizza per la rielaborazione in modo fantastico e avveniristico delle conquiste scientifiche. Si narra di cyberspazio, mondi distopici governati da intelligenze artificiali e strumenti cibernetici, ed i suoi principali rappresentanti sono stati J. C. Ballard, William Gibson, Philip K. Dick che con il suo “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?” ha ispirato il film cult Blade Runner e Neal Stephenson che conia il termine Metaverso nel romanzo “Snow Crash”.