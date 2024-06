“Allenati alla bellezza”, accordo tra la Regione Lazio e la FIGC per la promozione sportiva e turistica

Il Lazio scommette sugli Azzurri per promuovere le proprie eccellenze. Grazie all’accordo tra Regione e Federazione Italia Giuoco Calcio, l’Amministrazione sarà presente al fianco della Nazionale italiana durante gli Europei in Germania e darà il via a collaborazioni social e di promozione territoriale ed enogastronomiche che vedranno interessate le province. L’obiettivo comune è quello di promuovere il territorio e le sue ricchezze attraverso lo sport. L’accordo, presentato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dal segretario Generale della Figc, Marco Brunelli e dall’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, Giancarlo Righini, darà grande importanza al turismo mettendo in risalto i luoghi meravigliosi che il Lazio custodisce.

Il Lazio nel 2025 sarà al centro del calcio nazionale. Infatti, verranno ospitate nei campi della regione le finali dei campionati dall’under 18 dei club di serie A alle finali under 15 dei club dilettantistici e il calcio femminile. Un’occasione importante per creare incontri tra convegni, operatori e personaggi del panorama calcistico. Questa iniziativa, promossa dall’assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente, Elena Palazzo, mira a valorizzare le bellezze locali e a incrementare l’attrattività turistica della regione, contribuendo così alla crescita economica e culturale del Lazio con attività come:

Casa Azzurri

Durante gli Europei di Calcio, la Regione Lazio sarà presente a Iselhorn, in Germania, con un proprio spazio all’interno di Casa Azzurri. Lo storico luogo, a pochi passi dal campo di allenamento della Nazionale, è dedicato ai partner di Figc che accompagnano l’Italia in occasione dei grandi tornei internazionali e nelle gare interne delle squadre di vertice. Lo stand della Regione Lazio, durante gli Europei, si animerà attraverso una serie di iniziative di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche laziali. Inoltre, verranno organizzati incontri e dibattiti dedicati al tema dei grandi eventi sportivi come volano del rilancio turistico e al calcio come strumento di diffusione dei più sani valori sportivi e sociali.

Campagna Social

Alcuni dei campioni della Nazionale presteranno il loro volto per una campagna social, pronta a partire e volta a valorizzare le numerose mete turistiche del Lazio. Un messaggio che sarà rivolto a tutti, in particolare alle generazioni più giovani che, attraverso lo slogan coniato per l’occasione “Allenati alla bellezza”, saranno stimolate a scoprire la ricchezza paesaggistica, storica e culturale della Regione.

Gli Azzurri nel Lazio

Spazio alla promozione del calcio e dei suoi valori. Grazie al patto stretto con la Figc, a partire dall’autunno, verranno organizzate tre partite delle nazionali di calcio, Nazionale A maschile, Under 21 e Nazionale A Femminile, in diverse province del Lazio. Un modo per portare il grande spettacolo sportivo non solo a Roma, ma in tutta la regione. L’idea è quella di rafforzare l’affetto per la Nazionale italiana e di intendere la maglia azzurra come veicolo di valori condivisi e del senso di appartenenza, specie tra i più giovani che potranno vedere da vicino le gesta dei campioni e identificarsi in loro.

«È con grande soddisfazione che ratifichiamo questo importante accordo tra la Federazione Italia Giuoco Calcio e la Regione Lazio. In vista degli Europei che si disputeranno in Germania, saremo presenti all’interno di ‘Casa Azzurri’ con un nostro stand per la promozione e la valorizzazione delle meraviglie del territorio laziale» ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. «Insieme alla FIGC abbiamo stabilito che Regione ospiterà, nel 2024, tre partite: la Nazionale maggiore maschile, la Nazionale maggiore femminile e gli Under 21 maschili. Alcune di queste competizioni sportive si svolgeranno nelle province di Latina, Rieti e Frosinone valorizzando, così, la bellezza diffusa della nostra Regione. Sempre di più il Lazio, attraverso il grande potenziale dello sport e del calcio, è impegnato nella promozione, in Italia e nel mondo, dei nostri tesori nascosti» ha concluso il presidente Rocca.

«C’è una stretta correlazione fra eventi sportivi e promozione del territorio e in particolare dei prodotti enogastronomici che spesso sono i migliori ambasciatori della nostra Regione. Fin dal nostro insediamento abbiamo deciso di puntare sui grandi eventi sportivi proprio perché rappresentano una vetrina straordinaria per le nostre eccellenze. Nel Lazio ci sono ben 458 prodotti tipici riconosciuti che contribuiscono alla crescita sociale ed economica della Regione. Alcuni di questi li porteremo a Casa Azzurri per valorizzarli e farli apprezzare dal grande pubblico internazionale». Così l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.