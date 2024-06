Ragazzi e famiglie dell’Ic Bracciano danno vita alla corsa contro la fame con una due giorni di sport e devolvendo 3.800 euro al Bangladesh.

L’IC Bracciano ha risposto con energia ed entusiasmo all’invito alla solidarietà, aderendo alla Corsa contro la Fame, progetto, completamente gratuito, promosso da Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale attiva da oltre 40 anni, e patrocinato dal Coni. L’evento che nel tempo ha visto l’adesione di oltre 1.600 istituti è giunto in Italia alla decima edizione. Il percorso ha previsto lezioni didattiche in aula tenute da esperti di settori per sensibilizzare gli studenti sulla questione della fame nel mondo e la povertà nei Paesi in via di sviluppo. L’adesione all’evento ha consentito di lavorare durante l’anno in modo interdisciplinare legando lo sport ad alcuni obiettivi fondanti dell’Educazione Civica, rispondendo in questo modo ai nuovi dettami ministeriali. E ieri giovedì 6 maggio al Campo Sportivo di Bracciano, si sono conclusi i due giorni di sport e impegno sociale legati al progetto. Protagonisti centinaia di ragazzi dell’IC Bracciano, impegnati in una serie di giochi e attività sportive, coordinati dai docenti di educazione motoria Cinzia Corsetti e Alessandro Croce. Oltre 800 alunni della scuola secondaria e primaria dalle prime ore del mattino, sfidando le alte temperature della stagione estiva, hanno ridato vita e luce con le loro grida di gioia e con le loro maglie colorate al Campo sportivo di Bracciano, che per l’occasione è stato inaugurato e finalmente restituito alla popolazione e, soprattutto, ai ragazzi di Bracciano. Alla realizzazione e alla riuscita dell’evento hanno contribuito i docenti dell’IC Bracciano, che hanno guidato e supportato i ragazzi nel percorso di preparazione alla manifestazione, le famiglie dei ragazzi, con le loro donazioni, gli operai e i tecnici comunali, che hanno approntato la struttura negli ultimi particolari in vista dell’evento, l’Associazione di Protezione Civile AVAB, che ha garantito la sicurezza dei presenti durante la manifestazione. Presenti alla manifestazione il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi e l’assessore ai lavori pubblici Ida Maria Nesi, che hanno seguito la preparazione e lo svolgimento dell’evento, dichiarandosi felici e orgogliosi di quanto realizzato dai ragazzi e dalla dirigenza dell’IC BRACCIANO, rappresentato dalla docente Rita Orecchioni, primo collaboratore del Dirigente Scolastico, che ha ringeaziato Comune, L’Agone, l’AVAB, docenti e famiglie dell’istituto, infine il punto Conad di piazzale Marinai d’Italia che insieme al Comune ha fornito l’acqua per i ragazzi. L’appuntamento con la Corsa Contro la Fame dunque sarà per il prossimo anno.

Cinzia Orlandi

Redattrice L’agone