Asl Roma 4, sinergia Comune di Sacrofano-Ente regionale parco di Veio

E’ stata migliorata l’accessibilità all’ambulatorio di prossimità

Il 6 marzo il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga, il sindaco di Sacrofano Patrizia Nicolini, il Commissario straordinario del Parco di Veio Roberto Polesi e il direttore Danilo Casciani hanno visitato la nuova area di parcheggio a servizio dell’ambulatorio di prossimità. Grazie alla donazione di un privato cittadino, che ha messo a disposizione della comunità un’area adiacente al presidio sanitario, è stato possibile ampliare il parcheggio, aumentando anche i posti dedicati ai portatori di handicap, e creare una secondo accesso alla struttura.

«Questo è un presidio – ha spiegato Cristina Matranga – molto importante per la comunità di Sacrofano, frequentato soprattutto da anziani e utenti fragili ed è inoltre presente un ambulatorio di fisiochinesiterapia. Rendere i presidi sanitari facilmente accessibili anche dal punto di vista logistico, oltre che confortevoli e accoglienti, significa poter venire maggiormente incontro alle necessità dei nostri utenti. Grazie al gesto di questo cittadino, all’ente regionale del parco di Veio che si è fatto carico dei lavori, e al Comune di Sacrofano, abbiamo quindi potuto migliorare questo spazio e renderlo più a portata di utente. Un intervento reso possibile solo grazie al lavoro sinergico, al senso di comunità prevalso, e alla sensibilità del cittadino che ha voluto donare una parte della sua proprietà privata per metterla al servizio di tutti».

«Il nostro presidio sanitario territoriale, che ospita fisioterapia e ambulatorio di prossimità, è ora più accessibile e fruibile – ha dichiarato il sindaco Nicolini – ed è una buona notizia per Sacrofano e i paesi limitrofi. Ringrazio il direttore generale della Asl, il commissario Polesi e il Direttore del Parco di Veio Casciani per questa sinergia costruttiva che produce tanti buoni frutti».

«Siamo felici – ha commentato il Commissario Polesi – di aver contribuito a questo intervento dal duplice beneficio. Ha reso meno difficoltoso l’accesso agli utenti che si recano al presidio sanitario e al contempo ci ha permesso di razionalizzare l’area dedicata ai mezzi di servizio in gestione all’ente parco. Tutto questo è stato possibile grazie massima collaborazione creatasi tra le diverse istituzioni interessate».