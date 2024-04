WhatsApp cambia le regole

Novità in arrivo su WhatsApp, che cambia le regole per adeguarsi alle nuove normative dell’Unione europea per le Big Tech, il Digital Market Act (DMA) e il Digital Services Act (DSA).

WhatsApp ha aggiornato i suoi termini di servizio e la sua informativa sulla privacy per gli utenti europei. Chi si è iscritto all’applicazione dopo il 15 febbraio ha già accettato i nuovi termini mentre gli altri lo faranno con una notifica nei prossimi giorni.

Dall’11 aprile gli utenti potranno decidere se ricevere all’interno di WhatsApp messaggi in arrivo anche da altre applicazioni, tra cui le concorrenti Telegram e Signal. Questa novità si basa sull’ “interoperabilità” richiesta dall’DMA, ossia la possibilità di scambiarsi messaggi, foto, messaggi vocali, video e altri file tra persone che usano app differenti. WhatsApp renderà disponibile una nuova voce nel menu delle impostazioni in cui attivare o disattivare la ricezione dei messaggi dalle “chat di terze parti”. Un’altra novità è che l’età minima per l’uso di WhatsApp si abbasserà da 16 a 13 anni.