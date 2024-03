Canale Monterano, co-programmazione del Piano Sociale di Zona

Il Piano Sociale di Zona del Distretto Roma 4.3 è la declinazione territoriale del programma degli interventi, definiti sulla base delle effettive necessità locali, dei bisogni e delle fragilità della comunità residente su ciascun territorio. Esso ha l’obiettivo generale di realizzare il sistema locale unitario ed integrato di interventi e servizi e sociosanitari. In particolare, contribuisce a qualificare i servizi, valorizzando il principio di sussidiarietà e attuando percorsi efficaci di integrazione sociosanitaria.

È, inoltre, occasione di partecipazione e concertazione, intese anche come forme di responsabilità condivisa, e di chiarezza in ordine all’esigenza di certezza delle responsabilità e di esercizio delle funzioni connesse e definisce l’impiego delle fonti di finanziamento di natura comunitaria, nazionale, regionale e comunale di cui il Distretto dispone.

Considerata la Deliberazione Giunta Regionale n. 453 del 08/08/2023, il Comune di Bracciano, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociosanitario Roma 4.3, intende avviare i lavori per la predisposizione del Piano Sociale di Zona per il triennio 2024-2026 e si ritiene opportuno costituire il cosiddetto “Gruppo di lavoro per il Piano di Zona” ovvero l’insieme delle Istituzioni pubbliche e private competenti con cui co-programmare le politiche e gli interventi di natura sociale e sociosanitaria sul territorio.

Tutti gli Enti pubblici e privati interessati possono manifestare interesse alla partecipazione al Tavolo di Co-programmazione, inviando la domanda (come da allegato), entro le ore 18:00 di sabato 13.04.2024 via PEC all’indirizzo bracciano.protocollo@pec.it con oggetto “Tavolo di Co-programmazione Piano Sociale di Zona 2024-2026 – Distretto Sociosanitario Roma 4.3”.

Tutti i proponenti sono invitati a un incontro informativo e di confronto il 17 aprile 2024, dalle ore 10:00, presso l’Aula Consiliare sita a Bracciano in P.zza IV Novembre. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare l’Ufficio di Piano del Distretto Sociosanitario Roma 4.3 all’indirizzo distrettoroma4.3@comune.bracciano.rm.it