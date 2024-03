A proposito di commissione turismo

Riceviamo e pubblichiamo – Dopo 8 mesi dalla mia richiesta e 6 dall’approvazione Unanime della mia Mozione che sanciva la volontà consiliare di costituirla, finalmente nel Consiglio Comunale di ieri sera è stata approvata la nascita della Commissione di studio denominata “Turismo, Sviluppo Sostenibile, Decoro e Salvaguardia dei Luoghi Storici”. Ho testardamente insistito, come faccio sempre, per portare a casa questo risultato perché credo profondamente che sia il momento di cambiare passo su questo argomento. Non è solo una battaglia che appartiene ad una o l’altra fazione politica, ma si tratta di qualcosa di cui abbiamo estremamente bisogno, ovvero capire che il nostro motore economico può e deve essere quello turistico. Ma con qualità, attenzione, ricerca della bellezza, cura, studio, sviluppo ma anche e soprattutto tutela. Ho preteso che nel testo fossero inserite delle frasi chiave, affinchè la forma diventi sostanza e si traduca in azioni concrete.

“Avendo ben chiara la finalità della sopracitata Mozione e quindi la necssità di un coinvolgimento delle professionalità di settore di cui il consiglio Comunale PUO’ e VUOLE avvalersi”

e ancora

“…..la costituenda commissione si impegna…. favorendo una PARTECIPAZIONE ATTIVA di esperti e/o operatori economici e turistici”

La commissione sarà composta da 5 membri, derogando dalla normale commissione di studio prevista nello statuto comunale, tre dei quali in capo alla maggioranza. Auspico che produca effetti fattivi e reali e che il coinvolgimento esterno sia continuo e corrisposto da parte degli imprenditori di settore di cui, ritengo, sia necessario ascoltare le istanze, gli spunti condividendo gli obiettivi di crescita. Attendiamo la prima riunione per la nomina del Presidente di Commissione.

Michele Cardone