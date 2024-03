Bracciano, la 47.ma edizione della passione di Cristo

In una serata magica, si e’ svolta il 29 Marzo, la 47° edizione della Passione di Cristo, nel centro storico di Bracciano.

Grande partecipazione di cittadini, ma anche di persone venute da fuori, per ammirare la Via Crucis.

I costumi, la grande passione e voglia dei partecipanti, hanno riempito le strade e le persone piccoli e grandi, presenti ad ammirare il grande lavoro preparatorio da parte dei volontari, Associazioni, Polizia comunale, Carabinieri, Protezione civile, associazione dei Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.

Suggestiva tutta la sfilata per le strade di Bracciano, per concludersi al Castello Odescalchi con la crocefissione del Cristo.

Il Comune di Bracciano, il Comando Artiglieria dell’Esercito Italiano, Il Castello Odescalchi, i Lions Bracciano, Anguillara S. e Monti Sabatini, l’Università Agraria, la Parrocchia S. Stefano, la Pro Loco, che ha vario titolo hanno permesso tutto questo.

Il Castello sicuramente racchiude il tutto con scenari di luci, di personaggi e’ quanto necessario fare per la riuscita di tale manifestazione.

Al Rione Monti, va un ringraziamento particolare e sentito per la loro capacità organizzativa e propositiva per il tanto lavoro fatto e per quanto che nel corso degli anni rende attraente il nostro centro storico di Bracciano.

L’agone nuovo, presente alla manifestazione, ringrazia gli Organizzatori, con la speranza di proseguire con tante altre iniziative culturali, che danno lustro alla città e aggregano tanta gente in un unico obiettivo dello stare insieme.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone

FOTO