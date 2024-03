Presentata l’infiorata di Gerano

È stata presentata a Palazzo Valentini, la 295^ edizione dell’infiorata di Gerano, che verrà realizzata il prossimo 28 aprile nel comune medievale del territorio metropolitano di Roma e che porta con sé una storia e tradizione antichissima.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi SANNA e il Sindaco Di Gerano, Danilo FELICI e per spiegare le novità di questa edizione hanno partecipato Andrea PROIETTI, Responsabile delle Comunicazioni Comitato Festeggiamenti, Matteo DI PIETRO, Priore e Presidente dei Festeggiamenti e Daniele CENSI, Presidente Gruppo Infioratori di Gerano.

“L’infiorata di Gerano rappresentata tutta la storia di questo borgo medievale romano. Una tradizione che si tramanda da generazioni e che oggi è conosciuta oltre i confini nazionali. Orgoglio della nostra terra, è riuscita, attraverso le mani sapienti dei maestri infioratori, a coniugare temi religiosi con quelli di stretta attualità. Le opere realizzate sul percorso floreale, sulle quali hanno camminato tre Papi, Pio VI, Pio IX e San Giovanni Paolo II, sono anche attrazione per i tanti turisti e curiosi che visitano una delle manifestazioni più importanti e conosciute della nostra provincia. Per questo la Città metropolitana di Roma, vuole promuovere queste iniziative per mantenere vive le tradizioni e sostenere politiche economiche e turistiche”.

Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma