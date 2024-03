Tiziana Biolghini, messaggio “diretto” a Salvini

“Mettere un tetto per la presenza di bambini stranieri nelle classi delle nostre scuole è l’ultima uscita infelice del Vicepremier di questo Governo intollerante. Matteo Salvini oltre a non conoscere la nostra Costituzione non ha la ben minima idea di cosa significhi integrazione e diritto all’istruzione. Come se proponesse ai Pronto Soccorso di curare una percentuale massima di stranieri. E non stupisce che ad ogni strampalata proposta che arriva da rappresentanti di questo Governo, il Presidente della Repubblica debba intervenire per correggere parole in libertà, come quelle espresse contro la scuola di Pioltello, alla quale sono andati i complimenti del Colle. Si può comprendere il clima elettorale delle prossime europee e anche la difficoltà di Salvini all’interno al suo partito, ma non può essere più tollerato un linguaggio e proposte fuori da ogni principio democratico. Abbiamo bisogno di confrontarci con culture diverse, sopratutto in un ambiente scolastico, per far crescere i nostri figli in una dimensione multiculturale, dove è possibile aumentare il senso critico e combattere le disuguaglianze, sale per la democrazia e per la crescita personale. Farebbe bene Salvini e il suo Governo, a concentrarsi sulle nuove povertà, al riconoscimento dei diritti delle minoranze e sopratutto a pensare prima di parlare”.

Tiziana Biolghini, Consigliere Pari Opportunità della Città metropolitana di Roma