Europee, Marietta Tidei (Iv): “Grande risultato l’accordo per la lista Stati Uniti d’Europa per tutti i riformisti italiani”

“L’accordo raggiunto ieri tra Italia Viva, +Europa, Volt, Partito Socialista Italiano e Libdem per il varo della lista Stati Uniti d’Europa per le elezioni dell’8 e 9 giugno rappresenta un grande risultato per tutti i riformisti italiani”, afferma la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

“Italia viva si conferma una forza in campo per costruire con intelligenza e lungimiranza e non per demolire con la becera prassi degli insulti quotidiani. Daremo tutti il massimo impegno nelle settimane che ci separano dal voto per fare in modo che al Parlamento Europeo dopo il 9 giugno ci siano diversi riformisti in più e qualche sovranista e populista in meno. Ora è più che mai necessario continuare a non rispondere alle provocazioni e far conoscere le nostre proposte nei territori, per contribuire a dare all’Europa una classe dirigente all’altezza delle nuove sfide che ci attendono”, conclude Marietta Tidei.