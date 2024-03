Fl3, nuovo programma di lavori per la linea ferroviaria. Ma…

Nell’incontro convocato ieri in Regione dall’Assessore Ghera, RFI ha comunicato un nuovo programma dei lavori che riduce di 30 giorni l’interruzione del servizio da Viterbo a Cesano, previsto ad oggi dal 10 luglio all’8 settembre.

Mentre Viterbo potrà giovare di un aumento dei collegamenti ferroviari per Roma via Orte, per i nostri territori l’alternativa principale resta il servizio sostitutivo su gomma, ancora in fase di pianificazione. Contestualmente, COTRAL ha comunicato la propria disponibilità a valutare il potenziamento del servizio attualmente garantito da e per Roma.

Pur accogliendo con favore gli aggiornamenti, abbiamo rappresentato forte preoccupazione per gli inevitabili disagi previsti, che allo stato attuale diminuirebbero di durata ma non di intensità. Sarà in ogni caso fondamentale una pianificazione efficace e integrata di tutti i servizi di collegamento alternativi che saranno attivati o potenziati, uniti ad una comunicazione capillare e programmata, con il giusto preavviso, in tutto il territorio.

I Sindaci di Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano.