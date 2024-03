Cittò metropolitana, dediche per Falcone, Borsellino e Astorre

La corte interna della sede della Città metropolitana di Roma, sarà dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino mentre la terrazza del quarto piano e la sala antistante saranno intitolate al compianto senatore del Partito Democratico Bruno Astorre.

Le due mozioni presentate dalla Consigliera Delegata al Patrimonio, Cristina Michetelli, hanno trovato il favore unanime del Consiglio metropolitano che ha impegnato il Sindaco Roberto Gualtieri a intitolare gli importanti spazi di Palazzo Valentini ai due magistrati e al senatore dem tragicamente scomparso lo scorso anno. Approvata anche una mozione della delegata Michetelli sul Castello di Santa Severa, attualmente chiuso.

“Palazzo Valentini si fregia di avere un’area, intitolata a due magistrati che hanno sacrificato la loro vita per combattere la mafia. Un importante riconoscimento a chi ha impegnato la propria vita alla lotta delle criminalità e dedicare un luogo così importante all’interno della nostra istituzione è anche motivo esempio ed orgoglio per chi le rappresenta.

Ho voluto, inoltre proporre, l’intitolazione della terrazza e della sala antistante della nostra sede istituzionale, al compianto Senatore Bruno Astorre, scomparso un anno fa, per la sua dedizione politica al territorio provinciale. Una figura apprezzata trasversalmente da tutte le forze politiche che oggi in Consiglio hanno votato favorevolmente alla mozione.

Inoltre, ho chiesto di impegnare in Consiglio metropolitano di avviare un confronto urgente con la Regione Lazio per definire quali progetti, che riguardano il complesso museale del Castello di S. Marinella, siano stati attivati dall’Amministrazione regionale e la volontà della Città metropolitana di Roma a collaborare affichè si tuteli un bene importante per il nostro territorio”.

Cristina Michetelli, Consigliere Delegato al Bilancio e Patrimonio della Città metropolitana di Roma