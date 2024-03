Città metropolitana in visita all’Aristofane

Nuovo sopralluogo del Consigliere Delegato all’edilizia scolastica di Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci al Liceo Classico e Linguistico “Aristofane” di Roma, per verificare l’andamento dei lavori di riammodernamento e messa in sicurezza dei plessi scolastici, assieme al Presidente del III Municipio Paolo Marchionne e della Vicepresidente e assessora alla scuola Paola Ilari.

“Oltre due milioni e mezzo di euro, sono stati stanziati per riammodernare e mettere in sicurezza il Liceo Classico e Linguistico “Aristofane” nella sede centrale di Via Monte Resegone e del plesso di Via delle Isole Curzolane. I lavori hanno interessato, nella centrale, il rifacimento di tutte le coperture e la sostituzione degli infissi. Nell’altra sede, inutilizzata per dieci anni, siamo riusciti a ristrutturare il secondo piano della scuola rendendolo agibile e con un ulteriore intervento verranno a breve ristrutturate tutte le coperture che erano state danneggiate da infiltrazioni. Quasi tutti i cantieri avviati in tempi record dall’Ente metropolitano, stanno terminando i lavori, per restituire alle nostre scuole superiori, dignità e funzionalità. Ribadiamo con forza ancora una volta l’appello che assieme al Sindaco Roberto Gualtieri abbiamo rivolto al Governo; ulteriori fondi del Pnrr alla Città metropolitana, garantirebbero di completare interventi necessari per la sicurezza e nuovi spazi per le scuole superiori”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma