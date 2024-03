A Manziana si parla di comunità energetiche rinnovabili

Mercoledì 27 Marzo, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Manziana in Largo Gioacchino Fara, si terrà la prima assemblea pubblica della CER di Manziana per illustrare, a cittadini e imprese, la volontà di assicurare alla cittadinanza un’infrastruttura energetica in grado di auto produrre parte del suo fabbisogno e iniziare un percorso di transizione che restituisca benefici al territorio, alla popolazione e all’economia locale.

Durante l’evento verranno distribuiti i moduli di manifestazioni di interesse, non vincolanti, per chiunque voglia entrare a far parte della CER di Manziana, in modo da dare un’idea iniziale dei possibili futuri soci consumatori e produttori di energia.