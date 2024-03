Rossel Crowe in concerto a Ladispoli

Evento straordinario nell’ambito del Summer Fest 2024: l’attore premio Oscar e musicista Russell Crowe si esibirà in concerto il 3 agosto a Ladispoli, accompagnato sul palco da The Gentleman Barbers.

In una dichiarazione entusiasta il Sindaco ha affermato: “Siamo onorati di poter ospitare una star internazionale del calibro di Russell Crowe, per un evento che si preannuncia memorabile. Durante il Festival di Sanremo il premio Oscar aveva annunciato un tour estivo che farà tappa in sole 15 località italiane, e tra queste ci sarà anche Ladispoli. L’esibizione di Russell Crowe sarà senza dubbio il momento culminante della stagione estiva nella nostra città.”